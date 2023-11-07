В «Факеле» рассказали о состоянии Кудряшова

Стало известно состояние защитника воронежского «Факела» Фёдора Кудряшова, получившего травму в недавнем матче чемпионата России против грозненского «Ахмата» (2:1).

«Фёдор возвращался в Воронеж вместе с командой. Мы уже писали про срок восстановления, другой информации нет. Что касается травм Брызгалова и Аппаева, то не комментируем», - цитирует пресс-службу воронежцев «РИА Новости Спорт».

Напомним, что у 36-летнего футболиста диагностировали перелом скуловой кости.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кудряшов провел девять поединков, в которых получил одну желтую карточку.