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В «Зените» рассказали, когда ждут возвращения Марио Фернандеса на поле

07 Ноября 2023 • 12:34 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса, которые пропустил последние игры из-за травмы.

«Ждать ли возвращения Фернандеса до конца первой части сезона? Мы надеемся, что он примет участие в матчах до зимней паузы», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 33-летний футболист получил растяжение боковой связки колена в матче десятого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (1:3).

В текущем сезоне экс-игрок сборной России принял участие в 12 играх за команду с берегов Невы, но не смог отметиться результативными действиями. 

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Зенит Марио Фернандес Александр Медведев ещё теги

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