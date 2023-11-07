В «Зените» рассказали, когда ждут возвращения Марио Фернандеса на поле

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса, которые пропустил последние игры из-за травмы.

«Ждать ли возвращения Фернандеса до конца первой части сезона? Мы надеемся, что он примет участие в матчах до зимней паузы», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 33-летний футболист получил растяжение боковой связки колена в матче десятого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (1:3).

В текущем сезоне экс-игрок сборной России принял участие в 12 играх за команду с берегов Невы, но не смог отметиться результативными действиями.