В «Зените» сообщили, когда станет известен состав участников зимнего Кубка

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался насчет возможных соперников «сине-бело-голубых» на зимнем Кубке в Катаре.

«Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита»? Видимо, эта информация навеяна моим визитом в Бразилию. Мы объявим участников до конца ноября», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что товарищеский турнир состоится с 1 по 10 февраля следующего года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место после 14 проведенных туров. Следующий поединок команда Сергея Семака сыграет против лидирующего «Краснодара».