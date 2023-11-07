«Зенит» готов продлить контракт с Круговым

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем защитника Данила Кругового в составе питерской команды.

Спортивный функционер отметил, что контракты с игроками, которые приводили команду к чемпионству, будут продлены в нужное время.

«С Мостовым уже продлили, теперь будем продлевать контракт с Круговым», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Контракт 25-летнего футболиста, который выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года, рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне он принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.