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Форвард «Урала» Каштанов — о поражении от «Рубина»: «Чуть не повезло»

07 Ноября 2023 • 12:20 Комментировать
Урал
0:1
Рубин

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором уральский клуб на своём поле потерпел поражение от казанского «Рубина» (0:1).

«Забей мы в первом тайме свои моменты, которые создали — игра бы складывалась по‑другому. У нас были хорошие удары: Эрик (Бикфалви), Андрей (Егорычев) пробовали, но чуть не повезло», - приводит слова Каштанова «Матч ТВ».

Напомним, что уральский клуб имеет серию из девяти матчей без побед в чемпионате и занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых игр на три балла. В следующем туре подопечные Виктора Ганчаренко на выезде сыграют против «Крыльев Советов». 

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