Агент Дзюбы рассказал, почему форвард не хочет общаться с журналистами

Агент нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, почему форвард не хочет общаться с журналистами.

«Спросите у него. Как есть. Может, надо спросить у тех, кто устраивал множество провокаций. Может, они ответят», - приводит слова Гольдмана «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне лучший бомбардир в истории чемпионатов России принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Контракт 35-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год.