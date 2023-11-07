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Личка: «Я бы хотел, чтобы «Динамо» играло, как «Славия» или «Спарта»

07 Ноября 2023 • 12:08 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о том, как «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов.

По мнению чешского специалиста, перспективы «сине-бело-голубых» в главном клубном турнире Европы зависели бы от того, какие соперники достались бы им по групповому этапу. Также Личка порассуждал на тему того, соответствует ли сейчас «Динамо» уровню Лиги чемпионов.

«С какими европейскими клубами можно сопоставить «Динамо? Пока что — Лига Европы. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно ещё добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как пражские «Славия» или «Спарта» — две хорошие команды, достойно выступающие в Лиге Европы», — цитирует Личку «РБ Спорт».

В 14 турах РПЛ «бело-голубые» набрали 22 очка и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Лички проведёт 12 ноября против «Оренбурга».

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