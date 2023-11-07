Полузащитник «Сочи» Батырев — о матче против «Динамо»: Мы могли побеждать

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо» (3:3).

Игрок отметил, что его команда могла побеждать, ведь было больше моментом, чем у соперника.

«Я бы не сказал, что «Динамо» контролировало игру. У нас были более качественные моменты, чем у соперника. Просто не хватило реализации», - приводит слова Батырева «Матч ТВ».

Напомним, что сочинцы после первого тайма проигрывали со счётом 1:3.

Подопечные Александра Точилина за тур до конца первого круга занимают последнее место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.