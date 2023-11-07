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Щербаченко: «Федотов умело управляет игрой, ЦСКА не отпустит лидеров далеко» эксклюзив

07 Ноября 2023 • 12:06 Комментировать

Бывший главный тренер «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поступь московского ЦСКА. «Красно-синие» в двух последних турах чемпионата России выиграли у «Краснодара» (1:0) и у «Пари НН» (3:2).

- ЦСКА в силу обстоятельств и так уже сильно завис в плане результатов и набора очков. Но Федотов – системный тренер, у него очень хороший штаб. Даже те игроки, которые не являются сегодня безапелляционными футболистами основного состава, под его руководством прибавляют и набираются опыта. Плюс ещё группа игроков выздоровела, и это тоже играет свою роль в том, что игра ЦСКА становится более основательной и стабильной.

Очертания игры, которые присущи командам Федотова, включают в себя достаточно быстрый переход в атаку и разнообразие с фланговыми подачами, тонкими проникающими передачами, индивидуальными действиями вокруг чужой штрафной площади. Посмотрите хотя бы на взаимодействие Чалова с Обляковым. Это не может в конце концов не принесли результат.

Ходит вирусное видео, как Юран отреагировал на переход ЦСКА на схему с четырьмя защитниками. Изменение схемы игры по ходу матча – это умелое управление игрой тренерского штаба Федотова. Если «армейцы» и не ввяжутся в борьбу за первое-второе места, то всё равно не отпустят далеко лидеров таблицы. Потом зимой возможны определённые приобретения и улучшение игры за счёт новичков. Весна расставит всё по своим местам.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Щербаченко Чемпионат России Владимир Федотов РПЛ ещё теги
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