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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Перед «Сочи» пример «Факела» эксклюзив

07 Ноября 2023 • 11:58 Комментировать
Сочи
3:3
Динамо Москва

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 14-го тура РПЛ «Сочи» – «Динамо» (3:3).

- Можно сказать, что матч получился, матч удался, – сказал Селин. – Хорошая игра, обилие забитых мячей. «Динамо» упустило победу, но по тому, как складывалась концовка, можно сказать, что «Сочи» мог вырвать победу. Удар Крамарича перевёл на угловой Лещук, а также Крамарич попал со штрафного в крестовину. Поведя 3:1 до перерыва и резво начав второй тайм, динамовцы, наверно, подуспокоились, где-то закралась у них мысль, что игра сделана. А сочинцы воспользовались ошибками соперников и сумели сравнять счёт в непросто складывавшейся для них игре.

- В последнее время «барсы» перестали проигрывать все матчи подряд.

- Но какой-то нефарт у «Сочи» всё равно остаётся. В матче с «Пари НН» не забили два пенальти, теперь не забили ещё пенальти и быстро в ответ получили два мяча. Как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. Заработали одно очко, хотя и не ушли с последнего места. С другой стороны, не проиграли одному из лидеров чемпионата.

- Какие шансы у «Сочи» выбраться из зоны вылета?

- Тяжело будет. По одной игре нельзя судить. Посмотрим, как дальше ситуация будет складываться. Но всё возможно. Если «Сочи» выдаст череду удачных матчей, то другое дело. Пример «Факела» перед глазами. Совсем недавно воронежцы шли в зоне вылета, а сейчас набрали ход и поднялись в середину таблицы.

- Почему не набирают ход динамовцы?

- Они и забивают, и вроде игру определённую показывают.  Но есть у них какая-то нестабильность, есть ошибки. Где-то надо им построже играть, поорганизованней. «Динамо» не хватает вот этого порядка.

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Евро-Футбол.Ру,
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