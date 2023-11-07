Зиньковский оценил, как складывается его карьера в «Спартаке»

Атакующий полузащитник Антон Зиньковский высказался касательно своей карьеры в московском «Спартаке».

«Я доволен тем, как складывается карьера в «Спартаке». Но есть что улучшать. Много моментов. Сейчас перестроилась схема, поэтому получается больше играть на моей родной позиции слева», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Антон защищает цвета «народной команды» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Зиньковский поучаствовал в 13 встречах, записав на свой счет один забитый мяч.

«Спартак» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице после 14 туров.