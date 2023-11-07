Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский оценил, как складывается его карьера в «Спартаке»

07 Ноября 2023 • 11:27 Комментировать

Атакующий полузащитник Антон Зиньковский высказался касательно своей карьеры в московском «Спартаке».

«Я доволен тем, как складывается карьера в «Спартаке». Но есть что улучшать. Много моментов. Сейчас перестроилась схема, поэтому получается больше играть на моей родной позиции слева», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Антон защищает цвета «народной команды» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Зиньковский поучаствовал в 13 встречах, записав на свой счет один забитый мяч.

«Спартак» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице после 14 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
12:34 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, когда ждут возвращения Марио Фернандеса на поле
12:29 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили, когда станет известен состав участников зимнего Кубка
12:28 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов продлить контракт с Круговым
12:20 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Урала» Каштанов — о поражении от «Рубина»: «Чуть не повезло»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Дзюбы рассказал, почему форвард не хочет общаться с журналистами
12:08 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Я бы хотел, чтобы «Динамо» играло, как «Славия» или «Спарта»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Сочи» Батырев — о матче против «Динамо»: Мы могли побеждать
11:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Перед «Сочи» пример «Факела» эксклюзив
11:52 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «С «Рубином» мы играли здорово, вся статистика в нашу пользу»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский оценил, как складывается его карьера в «Спартаке»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Федотов назвал самого стабильного судью РПЛ
11:16 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин верит, что Юран может возглавить «Спартак»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Мендес: «Это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Дзюба и Тюкавин - в сборной 14-го тура РПЛ по версии Whoscored
10:26 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Игра «Динамо» позволяет побеждать все команды РПЛ»
Все новости
Рекомендуем