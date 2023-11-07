Федотов назвал самого стабильного судью РПЛ

Экс-арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе Алексея Сухого в недавнем поединке чемпионата России между «Балтикой» и «Зенитом». Питерцы отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Сухой - самый стабильный из всех судей. Непонятно, почему ему не дали игру «Спартака» с «Локомотивом», хотя и матч «Зенита» ожидался непростым. Но Сухой справился», - передает слова Федотова «Чемпионат».

После 14 проведенных туров петербургский коллектив набрал 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.