Трошечкин верит, что Юран может возглавить «Спартак»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о шансах главного тренера команды Сергея Юрана возглавить московский «Спартак» в будущем.

«Мечта Юрана поработать в «Спартаке»? Нет ничего невозможного. Я не был в «Спартаке», чтобы понять его уровень и сопоставить с Юраном, но Сергей Николаевич - сильный тренер», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что Юран занял пост главного тренера «Пари НН» в апреле 2023 года. В нынешнем сезоне под его руководством нижегородцы занимают восьмое место после 14 туров РПЛ. В следующем матче подопечные Юрана встретятся с калининградской «Балтикой».