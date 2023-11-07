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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА Мендес: «Это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет»

07 Ноября 2023 • 11:11 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о глубине состава «армейцев».

По словам чилийского футболиста, нынешний состав ЦСКА готов вести борьбу за победы в чемпионате России и Кубке, однако решение о необходимости трансферов будет принимать руководство клуба.

«Я бы сказал, что это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет. Но наш коллектив в любом случае готов бороться в двух турнирах: в Кубке и в чемпионате», — приводит слова Мендеса Metaratings.

После 14 туров РПЛ ЦСКА, набравший 24 очка, занимает третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч «армейцы» проведут 11 ноября против «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес

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