Игрок ЦСКА Мендес: «Это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о глубине состава «армейцев».

По словам чилийского футболиста, нынешний состав ЦСКА готов вести борьбу за победы в чемпионате России и Кубке, однако решение о необходимости трансферов будет принимать руководство клуба.

«Я бы сказал, что это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет. Но наш коллектив в любом случае готов бороться в двух турнирах: в Кубке и в чемпионате», — приводит слова Мендеса Metaratings.

После 14 туров РПЛ ЦСКА, набравший 24 очка, занимает третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч «армейцы» проведут 11 ноября против «Факела».