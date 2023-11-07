Дзюба и Тюкавин - в сборной 14-го тура РПЛ по версии Whoscored

Аналитики портала Whoscored сформировали собственную символическую сборную 14-го тура Российской премьер-лиги. В нее попали Артём Дзюба, Константин Тюкавин, Антон Зиньковский и другие игроки.
Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»).
Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Егор Тесленко («Рубин»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой («Зенит»).
Полузащитники: Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Мартин Крамарич («Сочи»), Никита Бурмистров («Сочи»), Антон Зиньковский («Спартак»).
Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»).
По итогам 14 туров первое место в чемпионате России занимает «Краснодар». Вторым идет петербургский «Зенит», а третьим – московский ЦСКА.
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