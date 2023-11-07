Бывший защитник «Спартака», выступающий за «Волгарь», Иван Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ, игре «красно-белых» в этом сезоне, а также Кубке России.

- Почему «Волгарь» находится в подвале таблицы ФНЛ? Что пошло не так?

- Мы сильно провалили старт сезона. Психологически было тяжело из этого выбираться. Сейчас потихоньку налаживаем дела. Постараемся до зимы уйти с последних мест в таблице.

- В РПЛ вы больше следите за «Спартаком», своей бывшей командой?

- Конечно. Это мой родной клуб. Результаты у команды бывают разные. Иногда они радуют, иногда нет, но это спорт. Смотрел в выходные матч с «Локомотивом». Хорошая была игра, несмотря на удаление Хлусевича. «Спартак» мне все равно больше понравился, чем «железнодорожники».

- «Спартак» в этом сезоне будет бороться за медали?

- Команда всегда ставит высокие задачи. Думаю, она будет бороться даже за золото.

- Какого вы мнения о работе Абаскаля?

- «Спартак» неплохо смотрится в некоторых матчах. Там собраны футболисты очень высокого уровня. Но никто не знает, что творится внутри команды.

- Ситуация с Соболевым вас не удивляет? С «Локомотивом» он не вышел на поле.

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- Тут тренер все решает.

- Мешает «Спартаку» постоянная ротация состава?

- Мне кажется, что игра получается более сбалансированная, когда играешь одним составом. Конечно, всегда есть позиции, которые меняются, но когда на каждый матч наставник пытается внедрить что-то новое… Может быть, он работает именно таким образом и видит именно так свои тренерские методы. Оборона тоже постоянно ротируется. Может быть, поэтому «Спартак» и находится сейчас не на первом месте.

- В этом сезоне в РПЛ получится золотая гонка?

- «Краснодар» хорошо выступает. Он теряет очки в последнее время, но все равно это очень сильная команда по игре. И тренер у нее тоже хороший специалист. Сейчас эта команда показывает самый зрелищный футбол в лиге.

- Кто-то еще сможет составить конкуренцию питерцам?

- ЦСКА может, «Спартак» тоже. Вообще получается очень интересный чемпионат.

- Кто вам больше нравится как футболист - Кассьерра или Кордоба?

- Кордоба сто процентов. Он очень техничный и физически сильный, мощный, быстрый.

- В «Спартаке» кого отметите?

- Больше всех нравится Литвинов. Умный футболист, выполняет большой объем работы. Плюс это воспитанник клуба. Но лично я его не знаю. Знаком с Максименко, Селиховым.

- В Кубке России «Спартаку» достался «Оренбург». Непростой жребий?

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- Не знаю, как «Оренбург», а нам вот «Ахмат» достался (смеется). Поэтому легко точно не будет. Все решится в игре. Но наша цель сейчас – уйти с последних мест, так что о кубковой встрече не думаем. Хотя с другой стороны все равно интересно сыграть с «Ахматом». Хочется победить его. Клуб интересный, боевой. С ним любому сопернику сложно играть. Мы ведь на сборах уже встречались с «Ахматом».

- Вы выбили из Кубка «Акрон», который лидирует в ФНЛ. Как это удалось?

- В прошлом году «Акрон» наделал шуму в Кубке, здорово выступил, поэтому мы настраивались на хорошую игру. Получилось так, что в этот день мы оказались сильнее.

- Насколько реально клубу ФНЛ повторить путь «Акрона» в прошлогоднем Кубке?

- Спорт – непредсказуемая штука. И это касается не только футбола. Результаты не всегда бывают очевидными. Любая команда может обыграть любую.

- После изменения регламента клубам низших лиг стало сложнее, потому что игры не идут на вылет, где может быть случайный победитель, а есть групповые стадии, двухматчевые противостояния?

- Да. Я пытаюсь понять, как устроен регламент Кубка России. Понятно то, что встреч очень много. Для ФНЛ такой регламент чуть сложнее, чем для РПЛ.

Елена Григорьевская