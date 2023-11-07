Гафин: «Игра «Динамо» позволяет побеждать все команды РПЛ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

По мнению Гафина, порой «Динамо» показывает очень хорошую игру, которая далеко не всегда приводит к положительному результату. Напомним, вчера, 6 ноября, «бело-голубые» упустили победу над «Сочи», ведя по ходу встречи со счётом 3:1.

«В целом можно сказать, что местами очень симпатичная игра, которая позволяет нам побеждать все команды Российской премьер-лиги. Но при этом нам нужно обязательно научиться завоёвывать нужный результат», — цитирует Гафина ТАСС.

После 14 туров РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. От первого «Краснодара» «бело-голубые» отстают на девять баллов.