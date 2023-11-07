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Гладилин: «Если ЦСКА будет продолжать набирать очки, то в лидирующей тройке закрепится»

07 Ноября 2023 • 10:13 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин после победы ЦСКА над «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ выразил мнение, что «армейцы» способны закрепиться в тройке лидеров чемпионата России.

Напомним, что по ходу встречи ЦСКА уступал со счётом 1:2, однако сумел одержать волевую победу.

«У ЦСКА удачно сложился второй тайм, они великолепно забили два мяча и победили. Если ЦСКА будет продолжать набирать очки, то в лидирующей тройке закрепится. Но пока в этом уверенности у меня нет, не хватает им стабильности», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

В 14 турах РПЛ «армейцы» набрали 24 очка и расположились на третьем месте в турнирной таблице. Свой следующий матч ЦСКА проведёт 11 ноября против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Гладилин

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