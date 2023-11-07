В «Сочи» рассказали, почему Нобоа не вышел на поле в матче с «Динамо»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии полузащитника Кристиана Нобоа.

Напомним, 38-летний эквадорец не принял участие в матче 14-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3), просидев всю игру на скамейке запасных.

«Почему не сыграл Нобоа? У него было небольшое микроповреждение. Он восстановился. Но лучше задать вопрос тренеру», — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Нобоа провёл за «Сочи» 12 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами. После 14 туров РПЛ южане расположились на последнем 16-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.