Зиньковский и Кордоба - в сборной 14-го тура РПЛ

Журналисты «Чемпионата» подвели итоги 14-го тура Российской премьер-лиги. Они составили символическую сборную, включив в нее 11 лучших футболистов.
Голкипер: Игорь Лещук («Динамо»).
Защитники: Егор Тесленко («Рубин»), Страхинья Эракович («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА).
Полузащитники: Никита Бурмистров («Сочи»), Вячеслав Якимов («Факел»), Данил Пруцев («Спартак»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Евгений Марков («Факел»), Антон Зиньковский («Спартак»).
После 14 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». На второй строчке находится петербургский «Зенит», а тройку лидеров замыкает столичный ЦСКА.
Бан пользователя