Защитник «Спартака» Маслов: «По такой игре хорошо, что получилось забрать очко»

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов высказался о прошедшем поединке против «Локомотива» в рамках 14-го тура чемпионата России. Дерби завершилось вничью со счетом 1:1.

«По такой игре хорошо, что получилось забрать очко. Играли в меньшинстве, у «Локомотива» было несколько явных моментов. Считаю, что в таком случае одно очко - это хорошо», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

После 14 проведенных туров «красно-белые» набрали 21 очко и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующую встречу подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» против «Ростова».