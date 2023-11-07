Наумов оценил шансы «Локомотива» занять место в топ-3 РПЛ

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы подопечных Михаила Галактионова подняться в топ-3 турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

«Локомотив» должен ставить такие задачи. И должен попадать - с таким-то составом. Но нельзя говорить, что он туда точно попадет. Надо учитывать, что тренерский штаб очень молодой еще», - цитирует функционера «Спорт День за Днем».

В последнем матче «железнодорожники» расписали мировую со «Спартаком» со счетом 1:1. После 14 туров чемпионата России «Локомотив» с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим ЦСКА составляет три балла.