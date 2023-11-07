Наумов: «Локомотив» должен предложить Дзюбе новый контракт»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы в стане «железнодорожников».

«Дзюба играет на своем уровне, как умеет. Он не халтурит, старается для команды. «Локомотив» должен предложить ему контракт еще на год. Главное, чтобы он запросил нормальные условия», - передает слова Наумова «Спорт день за днём».

В недавнем дерби против «Спартака» Дзюба отметился забитым мячом. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В текущем сезоне 35-летний бомбардир провел 16 поединков за московский коллектив, записав себе в актив четыре гола и три результативных паса.