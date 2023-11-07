Ротенберг выразил недовольство судейством в матче с «Динамо»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг остался недоволен работой судей во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата России против столичного «Динамо». Поединок завершился вничью со счетом 3:3.

«Почему тогда здесь пенальти не дали (момент с толчком Мелкадзе в исполнении Лесового в штрафной «Динамо» на 93-й минуте)? И дали вторую желтую (игроку «Сочи» Марсело)! Мы лишились лучшего защитника перед матчем с «Рубином», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

После 14 туров Российской премьер-лиги сочинская команда набрала десять баллов и замыкает турнирную таблицу. Что касается «Динамо», то подопечные Марцела Лички с 22 очками занимают пятую позицию.