Агент: «Прогресс Голенкова ожидаем, у него хороший потенциал»

Агент Андрей Талаев поделился мнением о прогрессе форварда «Ростова» Егора Голенкова.

«Ожидаемо. У него есть хороший потенциал. В «Ростове» хороший тренировочный процесс, тренерский штаб. Поэтому я не сомневался, что он заиграет», - передает слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Голенков провел 14 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.

По итогам 14 туров чемпионата страны «Ростов» набрал 17 баллов и располагается на 11-й строчке в таблице. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против московского «Спартака» на выезде.