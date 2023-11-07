Орлов: «Юран выжимает максимум из игроков «Пари НН»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре «Пари НН» под руководством главного тренера Сергея Юрана.

«Пари НН» с Юраном - это уникальная команда. Где бы он ни работал, он умеет «зажечь» ребят, как-то их убедить. Юран выжимает максимум сейчас из своих игроков. Как, кстати, и Карпин», - передает слова Геннадия «РБ Спорт».

В последнем матче Российской премьер-лиги «Пари НН» встречался с московским ЦСКА и потерпел поражение со счетом 2:3. По итогам 14 туров чемпионата страны нижегородская команда набрала 20 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.