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Орлов высказался о матче «Зенит» - «Краснодар»

07 Ноября 2023 • 08:16 Комментировать

Известный комментатор Геннадой Орлов поделился мнением о матче «Зенит» - «Краснодар», который состоится в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Краснодар» будет играть как у умеет, Ивич будет мечтать о победе и сделает все для этого. Что же они, выйдут обороняться? Это смешно», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 11 ноября. В преддверии этого поединка краснодарский коллектив лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» идут вторыми, отставая от подопечных Владимира Ивича на два пункта.

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