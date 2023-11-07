Орлов высказался о матче «Зенит» - «Краснодар»

Известный комментатор Геннадой Орлов поделился мнением о матче «Зенит» - «Краснодар», который состоится в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Краснодар» будет играть как у умеет, Ивич будет мечтать о победе и сделает все для этого. Что же они, выйдут обороняться? Это смешно», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 11 ноября. В преддверии этого поединка краснодарский коллектив лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» идут вторыми, отставая от подопечных Владимира Ивича на два пункта.