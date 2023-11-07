​Пономарёв считает, что Дзюбу в «Локомотиве» «неправильно используют»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарев считает, что наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов неверно использует нападающего Артема Дзюбу. Бывший футболист российской сборной перебрался в московский клуб вместе с Галактионовым, и с тех пор «Локомотив» заметно прибавил.

- Мне не нравится, как используют Дзюбу — он не беговой игрок, а позиционный. Он надеется на то, что будет принимать верховые мячи, что ему кто-то сбросит на голову подачу, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата «Локомотив» сыграет с «Ахматом».