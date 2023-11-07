​Игнатьев: «Понравились Зиньковский и Глушенков»

Главный матч минувшего, четырнадцатого тура российского чемпионата закончился вничью, московские «Спартак» и «Локомотив» не смогли выявить победителя. А вот лучших игроков в составе обеих команд бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев установил достаточно легко.

- Из игроков в составе красно-белых мне больше понравился Антон Зиньковский, он ярко проявил себя в игре. А у «Локомотива» понравился Максим Глушенков, его игра в первом тайме была качественной, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата московский «Локомотив» сыграет с «Ахматом», а московский «Спартак» примет дома «Ростов».