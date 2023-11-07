Гладилин не считает, что «Крылья Советов» переживают кризис

После яркого начала сезона самарским «Крыльям Советов» несколько подрезали крылья, и в последних четырех матчах команда набрала лишь одно очко. В предыдущем, четырнадцатом туре чемпионата команда проиграла «Краснодару», с которым еще недавно соперничала за лидерство в турнирной таблице российского чемпионата.

Но, несмотря на это, бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин не считает, что клуб переживает кризис.

- Никакого кризиса у «Крыльев Советов» нет, команда играет так, как она может. Никаких претензий к самарцам быть не должно — они играли против сильного оппонента, имеющего поставленную игру и идущего на первом месте, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.