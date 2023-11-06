Орлов рассказал, чего ЦСКА не хватает для чемпионского титула

Известный журналист Геннадий Орлов рассказал, чего столичному ЦСКА не хватает для «золота» Российской премьер-лиги.

«Армейцам», чтобы стать чемпионами, конечно, тоже надо добавить каких-то игроков. Это понятно, если просто взглянуть на их скамейку, на тех, кто выходит на замену», — рассказал Орлов в интервью «РБ Спорт». Также Орлов отметил бомбардирские качества нападающего Фёдора Чалова и большую пользу его партнёра по позиции Антона Заболотного.

Напомним, что в последнем матче РПЛ подопечные Владимира Федотова со счётом 3:2 обыграли «Пари НН». ЦСКА вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата.