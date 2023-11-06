Тюкавин: «Подумали, что уже матч с «Сочи» закончен»

Нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

«Наверное, подумали, что уже матч закончен и выигран — 3:1. Как видите, этого не произошло. «Сочи» забил два, а мы не забили ни одного», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

По мнению игрока, «бело-голубые» упустили нить игры после второго пропущенного гола. Константин отметил, что команда расстроилась из-за результата встречи после преимущества в два мяча.

Напомним, что ничья со счётом 3:3 во встрече с «Сочи» позволила «Динамо» выйти на пятое место в турнирной таблице с 22 очками.