Чавес объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Сочи»

Полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес высказался о ничейном матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи».

«Немного расслабились, когда повели 3:1, и перестали контролировать ритм игры, чем соперник воспользовался. В итоге всё закончилось ничьей», — рассказал мексиканский полузащитник в интервью «Матч ТВ».

По словам Чавеса, комфортный счёт всегда бьёт по психологии выигрывающей команды, сказываясь на игровом ритме, что и привело к ничейному результату.

Напомним, что «Динамо» упустило победу со счётом 3:1, сыграв вничью 3:3. С 22 очками подопечные Марцела Лички находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.