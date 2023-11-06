Пономарёв прокомментировал в матче «Сочи» и «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о ничье в матче 14-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо».

«Что же касается ничьей в этом матче, то динамовцы сначала слишком уверовали в свою победу, а потом испугались, стали смотреть на часы и потеряли темп игры. «Сочи» же прибавил и очень хорошую комбинационную игру показал», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

По его мнению, подопечные Марцела Лички слишком сильно уверовали в свою победу и потеряли темп игры, позволив сопернику показать хорошую комбинационную игру.

Напомним, что «Сочи» отыгрался со счёта 1:3 после первого тайма. Ничья 3:3 оставила подопечных Александра Точилина на последнем месте в турнирной таблице.