Личка – о «Сочи»: «Думаю, они будут добавлять и улучшать результат»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 14-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (3:3) высказался о результатах своего соперника в нынешнем сезоне.

«Последние игры они проводят очень хорошо. Думаю, они будут добавлять и улучшать результат», - приводит слова Лички пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что за тур до конца первого круга подопечные Александра Точилина располагаются на последней строчке в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.

В следующем матче они сыграют против казанского «Рубина». Игра состоится в воскресенье, 12 ноября.