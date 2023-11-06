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Пименов: «Классная команда не может терять преимущество в два мяча»

06 Ноября 2023 • 23:07 Комментировать
Сочи
3:3
Динамо Москва

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» на выезде сыграли вничью против «Сочи» (3:3), упустив преимущество в два мяча.

«Динамо» упустило победу, ведя в счете 3:1. При этом, конечно, надо отметить, что хорошо играл «Сочи». Но классная команда не может терять преимущество в два мяча», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что «бело-голубые» за тур до конца первого круга занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится в воскресенье, 12 ноября, подопечные Марцела Лички сыграют против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
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