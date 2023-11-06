В «Сочи» высказались о доверии к Точилину

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о кредите доверия к главному тренеру Александру Точилину после матча 14-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо» (3:3).

«Есть ли вера в Точилина? Мы верим в команду. Он член команды. Верю ли, что останемся в РПЛ? Будем смотреть», - приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

За тур до конца первого круга «Сочи» замыкает турнирную таблице, имея в своем активе десять очков. Отставание от 12-й позиции, которая спасает команду от стыковых игр, составляет шесть баллов.

В следующем туре они сыграют против «Рубина». Игра состоится в воскресенье, 12 ноября.