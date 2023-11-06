Личка оценил игру Тюкавина и Гладышева в матче против «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре нападающих Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (3:3).

Чешский специалист рад, что Тюкваин смог забить в третьем матче подряд и Гладышев, который получил шанс выйти с первых минут, отметился красивым голом.

«Для них это большой плюс в психологическом плане. К сожалению, результатом мы все разочарованы», - приводит слова Лички пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что после первого тайма «бело-голубые» имели преимущество в два мяча, но не смогли удержать победу.