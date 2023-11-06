Орлов: «Спартак» был сильнее «Локомотива»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил матч 14-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Я думаю, «Спартак» в этом матче был сильнее, к тому же спартаковцы большую часть матча играли вдесятером. Да и с самого начала встречи они атаковали больше, активнее. А игроки «Локомотива» досадуют, что они были в большинстве и не смогли этого реализовать», — приводит слова Орлова издание «РБ Спорт».

По его мнению, «красно-белые» вынудили соперника перестроиться благодаря своей активности. Эксперт выразил сомнение, что Михаил Галактионов попросил своих подопечных действовать вторым номером.

Напомним, что «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Большую часть встречи «железнодорожники» провели в большинстве после удаления Даниила Хлусевича.