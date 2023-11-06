Глушаков сравнил подбор игроков «Краснодара» и «Крыльев Советов»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о подборе игроков «Краснодара», сравнив селекцию клуба с «Крыльями Советов».

«Селекция хорошо сработала у «Краснодара», у них очень хороший подбор футболистов, взяли опытных легионеров. Если «Крыльям Советов» добавить 3–4 хороших футболистов такого уровня, тоже будет примерно такая же команда, как у «Краснодара», — приводит слова экс-капитана столичного «Спартака» «Матч ТВ».

Отдельно Глушаков выделил важность нападающего Джона Кордобы для нынешнего состава «быков». По мнению эксперта, в нынешнем коллективе «Краснодара» собран хороший сплав молодости и опыта.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича находятся на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 14-ти туров, обыграв в последней встрече «Крылья Советов» со счётом 2:1.