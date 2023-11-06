Гафин: Судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин раскритиковал судейство в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (3:3).

Спортивный функционер отметил, что не может не сказать о главном арбитре Владиславе Безбородове, который показал судейство, направленное на то, чтобы помочь сочинской команде уйти с последнего места.

«Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим. Даже показанная на последних минутах красная карточка для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства», - приводит слова Гафина ТАСС.

Напомним, что «Динамо» упустило отрыв в два мяча.