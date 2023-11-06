Команды Карпина не проигрывают по понедельникам уже более 10 лет

Команды главного тренера «Ростова» Валерия Карпина не проигрывают в первый день недели в рамках Премьер-лиги уже более 10 лет.

Как сообщает Opta Sports, в последний раз клуб под руководством Валерия Георгиевича проигрывал в понедельник в РПЛ ещё в 2013 году – тогда в августе «Спартак» под руководством тренера уступил в гостях «Амкару» - 1:2.

«Ростов» же проиграл лишь два из последних 23 матчей в РПЛ, которые проводились в понедельник, ни разу не проиграв в девяти понедельничных матчах при Валерии Карпине.

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