Орлов: «Краснодар» с «Крыльями Советов» не убедил

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Краснодара» в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Краснодар» с «Крыльями» не убедил. У них есть свои проблемы и мне, конечно, очень интересно, как они сыграют в Петербурге в следующем туре. Все же, в обороне у них есть проблемы», - приводит слова Орлова «РБ Спорт».

По его мнению, «быкам» необходимо сделать по одному усилению в каждой из линий для продолжения борьбы за чемпионский титул весной.

Напомним, что домашняя победа со счётом 2:1 позволила «Краснодару» остаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата после 14-ти туров. Матч с «Зенитом» пройдёт в субботу, 11 ноября.