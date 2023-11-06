Силкин – о ничьей «Динамо» в матче против «Сочи»: «Все виноваты»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» на выезде сыграли вничью с «Сочи» (3:3), имея преимущество в два мяча.

Специалист отметил, что столичный клуб в последнее время раздает очки аутсайдерам, поэтому они не могут претендовать на высокие места.

«Кто виноват? Все виноваты. Я так понимаю, в «Динамо» посчитали, что игра уже сделана, а сопернику то деваться некуда», - приводит слова Силкина «Матч ТВ».

«Динамо» после 14 туров с 22 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.