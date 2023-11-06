Воробьёв в 2023 году забил больше, чем Промес, Сергеев и Смолов

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв вечером понедельника забил в ворота «Ростова» в очном матче. В итоге команды сыграли вничью – 1:1.

Как сообщает Opta Sports, Воробьёв оформил в 2023 календарном году уже 11 голов. На это ему потребовалось 22 выхода на поле. И это является пятым результатом во всей лиге, также это больше, чем у Квинси Промеса («Спартак»), Фёдора Смолова («Динамо») или Ивана Сергеева («Зенит»). Что касается текущего сезона, то в нём у Воробьёва пять забитых мячей и один ассист.

Ранее в «Оренбурге» подтвердили, что нападающим интересуются в столичном клубе РПЛ.