«Оренбург» и «Ростов» нанесли 43 удара на двоих – лучший результат РПЛ за более чем год

В одном из матчей понедельника в РПЛ встречались «Оренбург» и «Ростов». Команды вместе соорудили аж 43 удара: 24 и 10 в створ исполнили хозяева, 19 и семь в створ - гости.

Как сообщает Opta, это является рекордом РПЛ с июля 2022 года. Тогда в матче между тем же «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» было нанесено 44 удара.

Напомним, что игра уральцев и дончан в итоге завершилась ничьей – 1:1. После неё «Оренбург» занимает 13 место турнирной таблицы с 13 баллами, «Ростов» - на 11-й строчке с 17 очками в активе.

Больше подробностей о матче – в нашем репортаже.