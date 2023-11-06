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«Оренбург» и «Ростов» нанесли 43 удара на двоих – лучший результат РПЛ за более чем год

06 Ноября 2023 • 22:27 Комментировать
Оренбург
1:1
Ростов

В одном из матчей понедельника в РПЛ встречались «Оренбург» и «Ростов». Команды вместе соорудили аж 43 удара: 24 и 10 в створ исполнили хозяева, 19 и семь в створ - гости.

Как сообщает Opta, это является рекордом РПЛ с июля 2022 года. Тогда в матче между тем же «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» было нанесено 44 удара.

Напомним, что игра уральцев и дончан в итоге завершилась ничьей – 1:1. После неё «Оренбург» занимает 13 место турнирной таблицы с 13 баллами, «Ростов» - на 11-й строчке с 17 очками в активе.

Больше подробностей о матче – в нашем репортаже.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Оренбург

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