Личка: «То, что соперник забил только три гола, - это хорошо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- По итогам первого тайма возникло ощущение, что «Динамо» сегодня играет по бразильской системе: «Вы забьете, сколько сможете, а мы - сколько хотим». Потом как-то улетучилось это впечатление.

- Надо сказать, что мы быстро хорошо среагировали на первый гол, плюс потом незабитый пенальти. Хорошо, что у нас получилось стараниями Тюкавина и Гладилина выйти на разницу в два гола. К сожалению, во втором тайме, да, как и в Самаре, копия игры в Самаре, где мы также могли забить четвертый гол. К сожалению, не забили. Мы думали, что уже выиграли, что с нами ничего не может случиться. Когда сопернику удалось забить второй гол, наоборот, мы психологически пошли вниз. Честно скажу, наши игроки тряслись за результат. То, что соперник забил только три гола, - это хорошо, потому что эта игра могла закончиться в конце 4:3 для соперника. Как я сказал, команды, которые психологически сильные, играют наверху. А такие, как мы, когда удается - все хорошо, но когда соперник забил, а так бывает, это футбол. Мы идем вниз, это больше похоже на то, как U-19 играла бы. Этот момент очень злит, потому что если мы хотим играть впереди, сезон может закончиться так, как закончился год назад. Потому что психологически команда не выдерживает в критический момент игры.

- Результатом вы разочарованы сегодня?

- Да, очень разочарован, потому что ты можешь спокойно выйти на 4:1 и доиграть через контроль мяча на половине соперника. Мы там характер не показали.

- Получается, «Сочи» занимает не свое заслуженное место, команда может быть гораздо выше?

- Я уже говорил перед игрой, что последние два матча, что я видел, «Сочи» провел очень хорошо. Я думаю, «Сочи» - команда, которая будет добавлять. Важен результат. Может быть один матч, где ты выиграешь 1:0, тебе поможет и ментально, и психологически подняться выше. Сегодня это наша игра играла хорошие параметры, но соперник забил на 2:3, и с этого момента команда начала трястись, это психологическая сторона. Да, человек старается, пробует, но еще не готова.

- Можем ли мы отметить, что второй и третий гол забили достаточно молодые российский игроки?

- Забивают - понятно для меня, что это хорошо. Очень хорошо, что Тюкавин забил гол в третьем матче подряд. Гладышев, который выходил в Кубке, сегодня играл с начала, и он тоже смог забить очень красивый гол. Для них это хорошо и могло добавить плюс в ментальность. К сожалению, я очень разочарован счетом, потому что копия игры с Самарой.