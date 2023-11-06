В «Спартаке» отреагировали на свежий инсайд Карпова о главном тренере

В московском «Спартаке» дали короткую реакцию на новый инсайд от Ивана Карпова.

Инсайдер в своём информационном канале рассказал, что в случае отставки рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля вакантный пост должен занять иностранный специалист.

«Информация не соответствует действительности», - рассказали сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Спартака».

Напомним, что после 14 тура Премьер-лиги «Спартак» делит шестое место турнирной таблицы с «Локомотивом». У обоих – по 21 баллу в активе, при крайне нестабильной игре в текущем сезоне.