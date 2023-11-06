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Новым главным тренером «Спартака», в случае отставки Абаскаля — должен стать иностранец слухи

06 Ноября 2023 • 22:10 Комментировать

В случае отставки главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля пост рулевого займет иностранный специалист, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, существует вероятность, что испанский специалист будет уволен, но многое будет зависеть от результатов команды.

Контракт 34-летнего наставника с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.

За тур до конца первого круга «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. В ближайшем поединке они сыграют дома против «Ростова» в воскресенье, 12 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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