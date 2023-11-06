Тренер «Сочи» Клюев: «Последние матчи показывали, что команда умеет играть»

Тренер «Сочи» Денис Клюев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Крайне эмоциональная концовка получилась?

- Согласен с вами, хороший матч получился, интересный. Я думаю, что понравился зрителям. Для тренеров матч сложнейший, но главное, что проявили характер, не растерялись, когда команда проигрывала, и могли завершить матч с лучшим результатом.

- Что сказали, как включили тот ритм и режим, который позволил три пропущенные гола все-таки в итоге превратить в ничью такую боевую?

- Последние матчи показывали, что команда умеет играть, знает, как играть, поэтому много слов не говорили. Ребята сами чувствовали, что игра дается, игра идет. Сказали, что надо не останавливаться, прибавлять. Так и получилось.

- Почему сразу не удается играть в такой футбол?

- Я бы с вами не согласился сейчас. Начали мы неплохо, но просто быстро очень пропустили. Поэтому есть еще над чем работать.

- Излишняя эмоциональность все-таки может быть под большим контролем?

- Футбол - эмоциональный вид спорта, конечно, надо управлять своими эмоциями. Конечно. Тут с вами можно согласиться.

- Можно ли говорить о том, что «Сочи» из кризиса выбирается?

- Последние матчи показывают, что команда умеет играть в футбол. Я думаю, что потихонечку надо выбираться.